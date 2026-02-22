Ричмонд
В области Абай с воздуха проверили опасные участки перед паводками

Наблюдается стабильная гидрологическая обстановка.

Источник: МЧС РК

В области Абай проведено аэровизуальное обследование паводкоопасных участков и гидротехнических сооружений, передает BAQ.KZ.

Рабочая группа во главе с заместителем акима области Серика Туленбергенова совместно с руководством Департамента по чрезвычайным ситуациям, Ертисской бассейновой водной инспекции, Казгидромета дала оценку состоянию русел рек Иртыш и Уба, снегозапасов и водохозяйственных объектов.

По итогам обследования наблюдается стабильная гидрологическая обстановка и штатный режим работы Шульбинской ГЭС.

Определены дополнительные превентивные меры, направленные на обеспечение безопасного прохождения паводкового периода и координацию действий всех задействованных служб области.