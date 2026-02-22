В области Абай с воздуха проверили опасные участки перед паводками

Рабочая группа во главе с заместителем акима области Серика Туленбергенова совместно с руководством Департамента по чрезвычайным ситуациям, Ертисской бассейновой водной инспекции, Казгидромета дала оценку состоянию русел рек Иртыш и Уба, снегозапасов и водохозяйственных объектов.