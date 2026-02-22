Суд признал незаконным заём, выданный на взятку экс-замминистру обороны Иванову

Компания Проопт перечислила 112 млн рублей фирме Агрокомплекс «Русское село». Официально это оформили как договор займа, чтобы перевод выглядел законно. На самом деле эти деньги были частью коррупционной схемы. Они предназначались для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его подчиненного Антона Филатова в интересах компании Олимпситистрой. Директор Проопта сам признался в суде, что сделка была фиктивной и скрывала подкуп. Суд аннулировал договор, так как его цель противоречила основам правопорядка и нравственности.