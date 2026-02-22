В Ростове с 24 по 27 февраля пройдет массовое отключение света

В Ростове-на-Дону с 24 по 27 февраля ожидаются временные отключения электроэнергии в ряде жилых домов. Согласно графику «Донэнерго», подача света будет приостановлена для проведения плановых ремонтных работ и технического обслуживания оборудования.
Во вторник, 24 февраля, света не будет на нескольких улицах в разных районах города. С 09:00 до 12:00 отключение затронет дома № 41, 45/11 и 47 в Братском переулке, а также дом № 2 по улице Пушкинской. Во второй половине дня, с 12:00 до 16:00, без электричества останутся дом № 7 на улице Согласия, дом № 18 в Доломановском переулке и дома №№ 39−45 в переулке Братском. Также с 09:00 до 17:00 запланированы работы на улицах Волгодонской (16−42 и 23−43), Гризодубовой (12А, 22−44, 21−61, 61/114), улице 1-й Краснодарской (29−41, 52−78), улице 2-й Краснодарской (30−42, 25, 91−97), улице 3-й Круговой (21−33, 28−48), улице Лазаревской (21−27, 24−28), улице Проселочной (6−28), улице Ревкомовской, 112.
В среду, 25 февраля, основной объем работ также пройдет с 09:00 до 17:00. Под отключение попадут домовладения на 34-й Линии (53−81 и 64−80), в переулке Кривошлыковском (18−20), а также на улицах Буйнакской (9−27, 12−26) и Кагальницкой (1−15, 2−14).
Кроме того, свет отключат в переулках Гуковском (1−55, 2−62), Кривянском (1−21, 2−20) и на улицах Смены (30−34, 21А), Славинской (1−19, 14−28) и Балка (14−26).
Работы затронут и ряд домов в переулках Анапском (1−5, 2−8), Батайском (1−17, 2−22), на улицах Доброхимовской (13−75, 20−72), 1-й Краснодарской (1−27, 34−52), 2-й Краснодарской (22−28, 67−89), 1-й Круговой (13−31, 14−32), 2-й Круговой (17−25, 22−26) и Парижской Коммуны (25−47, 34А, 38−54).
Помимо этого, с 09:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители улиц Евдокимова (64−78), Фурмановской (45−55), переулков Кошевого (56−70, 57−75), Ялтинского (68−78, 55−75) и Оренбургского (94−112), а также домов на улицах Вавилова (54, 54А, 60, 68, 70, 70Б, 71, 71/1), проспекте Королева (1А, 1Б, 1 В, 1Г) и Неклиновской (43А, 45А).
С 09:00 до 14:00 продлятся работы в Крепостном переулке (101−113, 114−124), на улицах Максима Горького (249−255, 267), Восточной (39−43, 50−54) и Красноармейской (248−262 и 157).
С 9:00 до 17:00 пройдет отключение в течение двух дней, с 25 по 26 февраля, на улицах Профсоюзной (51−83, 51В) и в переулке Перовском (31, 28).
В четверг, 26 февраля, под ограничения попадут жители переулка Клавишного (5−13, 20−26), улиц Школьной (18−28, 15−29) и Горсоветской (70−88, 77−79). С 09:00 до 17:00 обесточат дома в переулке Батайском (17−25, 24−28), на улицах Волгодонской (1−21, 2−14), Гризодубовой (1−19, 2−20, 21/59), 2-й Круговой (16), 3-й Круговой (1−21, 2−30), Парижской Коммуны (53−69, 66−82), Плеханова (85−87, 124−126), Проселочной (7, 9А) и проспекте Стачки (155−181).
Электричества не будет в этот день также на улице Красноармейской, 202, и проспекте Соколова, 53/182, а также на проспекте 40-летия Победы (308/2, 310Б, 314, 314/1, 314/2, 314/3, 316/1 и №№ 61/2, 61/3, 61/4, 63, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4).
В пятницу, 27 февраля, с 09:00 до 17:00 отключение продолжится в доме № 202 по улице Красноармейской и доме № 53/182 по проспекту Соколова.
