В Ростове с 24 по 27 февраля пройдет массовое отключение света

Во вторник, 24 февраля, света не будет на нескольких улицах в разных районах города. С 09:00 до 12:00 отключение затронет дома № 41, 45/11 и 47 в Братском переулке, а также дом № 2 по улице Пушкинской. Во второй половине дня, с 12:00 до 16:00, без электричества останутся дом № 7 на улице Согласия, дом № 18 в Доломановском переулке и дома №№ 39−45 в переулке Братском. Также с 09:00 до 17:00 запланированы работы на улицах Волгодонской (16−42 и 23−43), Гризодубовой (12А, 22−44, 21−61, 61/114), улице 1-й Краснодарской (29−41, 52−78), улице 2-й Краснодарской (30−42, 25, 91−97), улице 3-й Круговой (21−33, 28−48), улице Лазаревской (21−27, 24−28), улице Проселочной (6−28), улице Ревкомовской, 112.