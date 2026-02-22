Ричмонд
На Дону пасечник сообщил о массовой гибели пчёл

В Ростовской области после неудачной зимовки в 2025 году численность пчел сократилась на 20−25%.

В последние годы российские пчеловодческие хозяйства испытывают серьёзные трудности: фиксируются массовая гибель пчёл, неблагоприятные погодные условия, дефицит мёда и другие проблемы. Издание RostovGazeta пообщалось с пасечником Виктором Ющенко — он занимается пчеловодством с 1989 года — и выяснило, какова ситуация в Ростовской области.

По данным за 2025 год, после неудачной зимовки численность пчёл в регионе сократилась на 20−25%. Виктор Ющенко, владелец личного подсобного хозяйства в слободе Мальчевско‑Полненская Миллеровского района, отмечает, что причина не только в погоде. Он выделил несколько ключевых факторов, провоцирующих массовую гибель насекомых.

Одна из главных проблем — болезни пчёл. Наиболее распространён варроатоз, вызываемый паразитическими клещами. При этом в районе практически нет профильных специалистов: пасечники вынуждены самостоятельно диагностировать заболевания и подбирать лечение.

Ещё одна угроза пришла из Средней Азии — речь о поставках пчёл из Узбекистана. Такие особи плохо переносят местные морозы, а вместе с ними в регион проникает клещ, поражающий пчелиный расплод (яйца, личинки, предкуколки и куколки в ячейках сотов).

Ключевую опасность для пасек представляют пестициды и гербициды, применяемые аграриями. По словам Ющенко, земледельцы используют токсичные вещества, смертельно опасные для пчёл. Хотя существуют более безопасные средства обработки посевов, их редко закупают из‑за высокой стоимости. В результате пасеки, расположенные вблизи сельскохозяйственных угодий, постепенно ослабевают и гибнут.

Пчеловод подчёркивает: если хозяйство находится в деревне и владелец активно борется с болезнями и клещами, шансы сохранить пасеку выше. Но ульи, размещённые рядом с полями, почти неизбежно страдают от химикатов.

Проблема затрагивает и сами ульи. Современные производители вощины нередко добавляют в неё не только воск, но и стеарин, парафин и другие компоненты, вредные для пчёл. Это дополнительно усугубляет ситуацию, снижая жизнеспособность пчелиных семей и осложняя работу местных пасечников.