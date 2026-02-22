Экс-жена принца Эндрю обратилась в самую дорогую оздоровительную клинику

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, которая была супругой бывшего британского принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, тайно обратилась в самую дорогую в мире оздоровительную клинику, сообщила газета Daily Mail, статью которой перевёл aif.ru.
Журналисты со ссылкой на источники отмечают, что она прибегла к услугам заведения на фоне скандала, касающегося связей Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном. В публикации уточняется, что Фергюсон обратилась в клинику «Парацельс», которая находится в швейцарском Цюрихе.
По данным издания, стоимость пребывания в стенах этого учреждения составляет 13 тысяч фунтов стерлингов (более 17,5 тысячи американских долларов) в день. 66-летняя герцогиня покинула Британию сразу же после католического Рождества. Экс-жена Эндрю оставалась в Швейцарии до конца января.
Одна из подруг Фергюсон рассказала, что герцогиня якобы является постоянной клиенткой клиники «Парацельс». После Швейцарии жена экс-принца отправилась «путешествовать по миру». Предположительно, некоторое время она провела во французских Альпах и Объединённых Арабских Эмиратах.
Королевский биограф Эндрю Лоуни, написавший разоблачительную книгу о Маунтбеттен-Виндзоре и Фергюсон, считает, что деньги герцогине могут давать миллионеры из ОАЭ, Бахрейна и Катара.
Напомним, 19 февраля экс-принца Эндрю задержали и доставили для допроса в полицию. Брата британского короля Карла III заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-принца и его бывшую супругу также уличили в связях с Джеффри Эпштейном, которого в США обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.