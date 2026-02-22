В Таразе незаконно выписали штрафы на 345 млн тенге

По результатам проверки установлено, что речь идет не о единичных случаях, а о массовом оформлении штрафов. В общей сложности было составлено 32 260 административных протоколов на сумму 345 349 309 тенге. По данным надзорного органа, были нарушены права нескольких десятков тысяч граждан.
Поводом для разбирательства стал дорожный знак ограничения скорости до 40 км/ч, размещенный на улице Сулейменова. Камеры фиксации регистрировали превышение, после чего водителям направлялись постановления о наложении штрафов. Многие автовладельцы оплачивали взыскания, не зная, что сам знак мог быть установлен без необходимых согласований и анализа дорожной обстановки.
Сомнения в законности ограничения выразил житель города Рустенбек Умирзахов, который обратился в прокуратуру. В ходе проверки было установлено, что решение о введении ограничения скорости принято с нарушением требований законодательства.
Позднее дорожный знак был демонтирован, однако вынесенные постановления продолжили действовать, а уплаченные средства водителям не возвращались.
Жительница Тараза Светлана Бояркина оспорила один из штрафов в суде и добилась его отмены. Суд указал, что при организации дорожного движения требования закона соблюдены не были. Решение не было обжаловано полицией.
Тем не менее, отмена коснулась лишь отдельных случаев. Остальные водители продолжают числиться нарушителями, даже не подозревая о возможной незаконности взысканий.
В настоящее время департамент полиции должен устранить выявленные нарушения и рассмотреть акт прокурорского надзора, включая вопрос возврата денежных средств.
В полиции заявили, что установка дорожных знаков относится к компетенции акимата. В акимате, в свою очередь, сообщили, что работы проводятся на основании предписаний полиции.
Вопрос о том, кто понесет ответственность за взысканные сотни миллионов тенге и будут ли эти средства возвращены водителям, остается открытым.