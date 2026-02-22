В Таразе незаконно выписали штрафы на 345 млн тенге

Поводом для разбирательства стал дорожный знак ограничения скорости до 40 км/ч, размещенный на улице Сулейменова. Камеры фиксации регистрировали превышение, после чего водителям направлялись постановления о наложении штрафов. Многие автовладельцы оплачивали взыскания, не зная, что сам знак мог быть установлен без необходимых согласований и анализа дорожной обстановки.