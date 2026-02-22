Володин запустил опрос о лимите банковских карт на человека

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max спросил подписчиков, нужно ли уменьшить общий лимит банковских карт на человека или увеличить лимит карт в одном банке.
Володин напомнил, что на прошлой неделе в первом чтении Госдума приняла законопроект, направленный на предупреждение и пресечение противоправных действий мошенников.
Он уточнил, что в числе предлагаемых норм определение для граждан лимита по количеству платёжных карт: до 5 — в одном банке, до 20 — во всех кредитных организациях.
«Поступают разные обращения, связанные с этой мерой. Люди просят: уменьшить общий лимит, ссылаясь на отсутствие потребности в таком количестве банковских карт, увеличить число карт, допустимых к оформлению в одной кредитной организации, так как ограничение может вынуждать пользоваться услугами нескольких банков независимо от личных предпочтений граждан. Хочется узнать ваше мнение по данному вопросу», — написал председатель Госдумы в публикации.
Предлагается три варианта ответа: «уменьшить общий лимит банковских карт на человека (в предлагаемом сейчас варианте — до 20 штук)», «увеличить лимит банковских карт в одном банке (в предлагаемом сейчас варианте — до 5 штук)» и «всё равно».
В настоящее время лидирует вариант ответа об уменьшении общего лимита карт на человека.