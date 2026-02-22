«Ростех» поставил в войска партию зенитных управляемых ракет для ЗРК «Панцирь»

В госкорпорации пояснили, что боеприпасы ближнего действия помогают увеличить боекомплект с 12 до 48 ракет. Общий объём боезапаса варьируется в зависимости от комбинации между штатными зенитными управляемыми ракетами и мини-ЗУР.