Что хотят снести и построить в районе Золотой Горки в самом центре Минска. Подробности сообщает площадка недвижимости Realt.by.
Речь идет о территории площадью 76,3 гектара, большая часть которой расположена в Советском районе, а небольшой участок в четыре гектара — в Первомайском. Границами микрорайона является проспект Независимости, улицы Платонова, Козлова, Гикало.
В частности, планируют снести бывший жилой дом, расположенный на улице Золотая горка, 8А. Кроме того, в планах также снос двух административно-производственных зданий по улицам Платонова, 31А и Гикало 22Б (здесь собираются построить подземный паркинг). Под снос также были определены боксовые гаражи и хозяйственные строения ненадлежащего внешнего вида, находящиеся во внутридворовых территориях.
В ближайшее время запланирована реконструкция неработающего детского дома № 4 по улице Берестянской, 20 под специализированный детский сад на 140 мест. Собираются провести и реконструкцию дома по улице Краснозвездной, 31, где расположен хостел, под Центр современного искусства «Квартирник».
В микрорайоне могут появиться и новые объекты бытового обслуживания, административное здание с подземной стоянкой, офисы с продовольственным магазином. Намерены также сохранить и приумножить все существующие зеленые участки. В квартале запланировано создание сквера города-побратима Чаньчунь.
Кроме того, собираются благоустроить территорию бывшего католического кладбища за костелом Святой Троицы (вероятно, речь идет про пустырь, где находилась антенна-глушилка). Здесь, как планируется, появится новый сквер площадью 1,65 гектара. В теплое время года в нем смогут проводить выставки под открытым небом. В планах также модернизация Бондаревского сквера и бульвара Мулявина.
Общественное обсуждение проекта будет проходить с 26 февраля по 12 марта. Минчане свои предложения и замечания с пометкой «общественное обсуждение» могут направлять по адресу: 220 013, Минск, Дорошевича, 8 или по электронной почте sov.stroi@minsk.gov.by.
