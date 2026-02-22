Роналду заявил, что не покинет чемпионат Саудовской Аравии по футболу

2 февраля стало известно о намерении Роналду бойкотировать матч команды. Как сообщала газета A Bola, футболист был недоволен тем, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии управляет клубом. По его мнению, команда не получила необходимого усиления в трансферное окно. Португалец пропустил три матча и вернулся на поле 14 февраля. После этого форвард принял участие в двух встречах чемпионата Саудовской Аравии и забил три мяча, два из которых оказались победными.