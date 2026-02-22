Роналду заявил, что не покинет чемпионат Саудовской Аравии по футболу

Пятикратный обладатель «Золотого мяча», португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не намерен покидать чемпионат Саудовской Аравии по футболу. Комментарий футболиста привел журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X*.
Роналду дал понять, что связывает себя с Саудовской Аравией и хочет продолжать жить в стране, которая тепло приняла его, его семью и друзей. Футболист отметил, что чувствует себя там счастливым и намерен остаться.
Контракт игрока с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2027 года.
2 февраля стало известно о намерении Роналду бойкотировать матч команды. Как сообщала газета A Bola, футболист был недоволен тем, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии управляет клубом. По его мнению, команда не получила необходимого усиления в трансферное окно. Португалец пропустил три матча и вернулся на поле 14 февраля. После этого форвард принял участие в двух встречах чемпионата Саудовской Аравии и забил три мяча, два из которых оказались победными.
Ранее сообщалось, что Саудовская футбольная лига потеряла 2,4 млрд долларов из-за бойкота Роналду.
