В Красноярске суд аннулировал фиктивный брак иностранки с погибшим бойцом СВО

Известно, что пара расписалась в марте 2025 года, законные муж и жена никогда вместе не жили и не собирались. Совместное хозяйство они не вели. Общих детей у них не было. Уже через неделю после заключения брака мужчина отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Позже боец погиб.