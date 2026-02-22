В Красноярске суд аннулировал фиктивный брак иностранки с погибшим бойцом СВО

Суд признал недействительным брак между жителем Красноярска, погибшим на СВО, с гражданкой Армении. Об этом 21 февраля рассказали в ОБъединенной пресс-службе судов Красноярского края.
Известно, что пара расписалась в марте 2025 года, законные муж и жена никогда вместе не жили и не собирались. Совместное хозяйство они не вели. Общих детей у них не было. Уже через неделю после заключения брака мужчина отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Позже боец погиб.
Как выяснилось в ходе разбирательства, иностранка приехала в Красноярск в поисках работы. Ее сын, который занимался оформлением документов, предложил матери фиктивный брак. Его целью было получение вида на жительство.
Родственники погибшего доказали в суде, что никакой семьи у молодоженов не было. В Советском районном суде проверили все материалы дела. 19 февраля 2026 года было вынесено решение: признать фиктивный брак недействительным.
Для иностранки это означает, что претендовать на законное пребывание в России на основании этого брака она больше не может, как и на положенные родственникам военного выплаты после его гибели.