Около 200 французов подали заявки на получение гражданства России

«Что касается желающих переехать французов в связи с указом по традиционным ценностям, то за прошлый год у нас было 170 таких заявок из совершенно разных слоёв общества — от крестьян до молодых айтишников. Как правило, это, конечно, семьи с детьми, которые просто боятся пропаганды, которая ведётся на всех уровнях — самое страшное, что в школе начинают с младших классов», — сказал он.