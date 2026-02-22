Как выглядит умирающее село в Молдове: Воды нет, дома заброшены, жителей почти нет, — из страны бегут тысячи людей ежедневно

«Когда-то вот там был дом, развалился, там никто не живет, потом дальше, дальше. Я еще малый был, помню эти дома, а сейчас никого, никого. Село большое было, народу было много, а сейчас все разъехались, дома пустые. Никого нет. Все уехали, кто куда. Тоже заграницу едем, потому что ни работы толковой нет, ни перспективы, нечем заниматься», — с тоской рассказал журналистам местный житель Сергей.