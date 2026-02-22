Как выглядит умирающее село в Молдове: Воды нет, дома заброшены, жителей почти нет, — из страны бегут тысячи людей ежедневно

Село Сочий Ной находится всего в восьми километрах от Фалешт. Казалось бы, город совсем рядом, но жизнь здесь другая. На въезде в село съемочную группу «КонтрНовостей» на «Первом в Молдове» встречают не люди, а тишина. По обе стороны дороги — пустые, полуразрушенные дома с заколоченными окнами. Улицы почти безлюдны.
«Когда-то вот там был дом, развалился, там никто не живет, потом дальше, дальше. Я еще малый был, помню эти дома, а сейчас никого, никого. Село большое было, народу было много, а сейчас все разъехались, дома пустые. Никого нет. Все уехали, кто куда. Тоже заграницу едем, потому что ни работы толковой нет, ни перспективы, нечем заниматься», — с тоской рассказал журналистам местный житель Сергей.
Еще одна проблема и, наверное, главная для местных жителей — это отсутствие воды. Еще летом большинство колодцев пересохли из-за сильной жары, а в тех, что остались, качество воды оставляет желать лучшего. По словам местных, она слишком горькая и не подходит ни для готовки еды, ни тем более для питья.
«С такой тенденцией я не знаю, кто останется в селах лет через 30. За последние годы здесь купили, может быть, 1−2 дома, и то, как дачу за копейки. Но молодежь сюда не приезжает. Все бегут».