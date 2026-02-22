Измены, паранойя и фатальный маникюр: как жена уничтожила Джона Кеннеди раньше, чем самолёт

Всё это приводило к ссорам и скандалам в молодой семье. Джон и Кэролин стали проводить всё больше времени раздельно. Кеннеди часто выходил в свет, чего требовал от него статус, а она сидела дома. К тому же девушка была уверена, что Джон ей изменяет. Только вот утешение на стороне нашла как раз она. Кэролин тайно бегала к своему бывшему, манекенщику Майклу Бергину. По его свидетельствам, Кэролин даже как-то выбила окно в его квартире и в гневе разгромила комнату. После смерти Бессетт Бергин написал книгу, где раскрыл все подробности их романа. «Я не гордился тем, что встречался с женой знаменитого мужчины. Мы просто хотели друг друга», — писал Майкл.