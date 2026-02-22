ХК «Филадельфия флайерз» вызвал белорусского вратаря Колосова в НХЛ

Защитник Адам Гиннинг и вратарь Алексей Колосов покинули команду фарм клуб «Лихай Вэлли». В текущем чемпионате АХЛ белорус провел 24 матча и одержал 10 побед. За «Филадельфию» в нынешнем сезоне Колосов сыграл в четырех встречах и смог отразить 83% бросков. Ближайший матч он проведет 26 февраля против «Вашингтона», за который выступает еще один белорус — форвард Алексей Протас.