ХК «Филадельфия флайерз» вызвал белорусского вратаря Колосова в НХЛ

«Филадельфия флайерз» вызвала белоруса Колосова в НХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Филадельфия флайерз» вызвал белорусского вратаря Колосова из Американской хоккейной лиги в Национальную хоккейную лигу. Об этом сообщает Sputnik.by.

Защитник Адам Гиннинг и вратарь Алексей Колосов покинули команду фарм клуб «Лихай Вэлли». В текущем чемпионате АХЛ белорус провел 24 матча и одержал 10 побед. За «Филадельфию» в нынешнем сезоне Колосов сыграл в четырех встречах и смог отразить 83% бросков. Ближайший матч он проведет 26 февраля против «Вашингтона», за который выступает еще один белорус — форвард Алексей Протас.

Тем временем тренер минского «Динамо» ушел из команды перед матчем с «Локомотивом» в КХЛ.

