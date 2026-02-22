Солнечная активность снизилась до минимума впервые за 2 года

По словам ученых, январь и начало февраля 2026 года били рекорды по солнечной активности, но несколько дней назад она начала стремительно падать.
«Индекс солнечной активности достиг сегодня нулевого уровня — впервые с апреля 2024 года», — говорится в сообщении лаборатории.
Исследователи отметили, что Солнце в начале 2026 года побило сразу два рекорда XXI века — один из них был рекорд по мощности и силе радиационного шторма.
Солнечная депрессия
«Теперь Солнце приблизилось к депрессии, и ресурсы его активности кажутся полностью опустошенными. И на данный момент это выглядит как начало очень длительной депрессии», — считают ученые.
По их словам, они пока не видят, за счет чего это депрессионный тренд у Солнца будет переломлен. Вместе с тем со сдержанным оптимизмом отмечают, что пока нет оснований говорить, о полном прекращении солнечной активности в данном цикле.
В лаборатории также отметили, что такая низкая активность звезды создала отличную космическую погоду, чтобы совершать трансатлантические авиарейсы и летать на Луну.