Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнечная активность снизилась до минимума впервые за 2 года

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Активность Солнца обрушилась до самых низких значений впервые за два года, сообщила в воскресенье Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Источник: Sputnik.by

По словам ученых, январь и начало февраля 2026 года били рекорды по солнечной активности, но несколько дней назад она начала стремительно падать.

«Индекс солнечной активности достиг сегодня нулевого уровня — впервые с апреля 2024 года», — говорится в сообщении лаборатории.

Исследователи отметили, что Солнце в начале 2026 года побило сразу два рекорда XXI века — один из них был рекорд по мощности и силе радиационного шторма.

Солнечная депрессия

«Теперь Солнце приблизилось к депрессии, и ресурсы его активности кажутся полностью опустошенными. И на данный момент это выглядит как начало очень длительной депрессии», — считают ученые.

По их словам, они пока не видят, за счет чего это депрессионный тренд у Солнца будет переломлен. Вместе с тем со сдержанным оптимизмом отмечают, что пока нет оснований говорить, о полном прекращении солнечной активности в данном цикле.

В лаборатории также отметили, что такая низкая активность звезды создала отличную космическую погоду, чтобы совершать трансатлантические авиарейсы и летать на Луну.