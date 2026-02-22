Ричмонд
СМИ: Экс-принц Эндрю мог использовать самолеты ВВС Британии для встреч с Эпштейном

Брат короля Карла III, бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог летать на встречи с американским финансистом Джеффри Эпштейном на самолетах военно-воздушных сил Великобритании. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

— Маунтбеттен-Виндзор использовал чартерные рейсы ВВС Великобритании, чтобы попасть на личные встречи, которые могли включать Эпштейна, — говорится в материале.

Журналисты утверждают, что полиции об этом сообщил британский экс-премьер Гордон Браун.

Стало известно, что власти Великобритании изучают возможность внесения законопроекта, предусматривающего исключение Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из линии наследования престола из-за его связей с Эпштейном.

При этом Карл III распорядился предоставить правоохранительным органам полный доступ ко всем документам, электронным письмам и правительственным файлам, касающимся деятельности его брата.

Ситуация с экс-принцем Эндрю стала первым за почти 500 лет случаем задержания брата или сестры действующего британского монарха.

