СМИ: Экс-принц Эндрю мог использовать самолеты ВВС Британии для встреч с Эпштейном

Брат короля Карла III, бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог летать на встречи с американским финансистом Джеффри Эпштейном на самолетах военно-воздушных сил Великобритании. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники.
— Маунтбеттен-Виндзор использовал чартерные рейсы ВВС Великобритании, чтобы попасть на личные встречи, которые могли включать Эпштейна, — говорится в материале.
Журналисты утверждают, что полиции об этом сообщил британский экс-премьер Гордон Браун.
Стало известно, что власти Великобритании изучают возможность внесения законопроекта, предусматривающего исключение Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из линии наследования престола из-за его связей с Эпштейном.
При этом Карл III распорядился предоставить правоохранительным органам полный доступ ко всем документам, электронным письмам и правительственным файлам, касающимся деятельности его брата.
Ситуация с экс-принцем Эндрю стала первым за почти 500 лет случаем задержания брата или сестры действующего британского монарха.