В России 1 марта запустят регистр с данными о беременных

В России начнет работать регистр с данными о беременных, куда будут заносить информацию о постановке женщин на учет и о рождении детей.

Источник: Аргументы и факты

В России 1 марта начнет работать регистр с данными о беременных, сообщает информационное агентство ТАСС.

Уточняется, что в регистре будет указываться такая информация, как дата постановки на учет по беременности, наличие критических акушерских состояний, дата использования вспомогательных репродуктивных технологий (при наличии), дата рождения и метрические данные ребенка, сведения о развитии отдельных состояний ребенка в перинатальном периоде, сведения о выявлении у него врожденных аномалий и другое.

Информагентство отмечает, что благодаря регистру в стране, в частности, будут вести учет долей нормальных беременностей и детей с врожденными аномалиями.

Ранее сообщалось, что в России расширили бесплатную диагностику для беременных. Теперь находящиеся в положении россиянки могут бесплатно проходить неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), направленный на выявление хромосомных аномалий, среди которых синдромы Дауна, Эдвардса и Патау.