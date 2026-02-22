В России 1 марта запустят регистр с данными о беременных

Уточняется, что в регистре будет указываться такая информация, как дата постановки на учет по беременности, наличие критических акушерских состояний, дата использования вспомогательных репродуктивных технологий (при наличии), дата рождения и метрические данные ребенка, сведения о развитии отдельных состояний ребенка в перинатальном периоде, сведения о выявлении у него врожденных аномалий и другое.