МинЖКХ запретило белорусам делать это в своих подвалах и на чердаках

Дело в том, что в подъездах, подвалах, на чердаках и других помещениях запрещено содержать животных. Речь, конечно, идёт о бездомных котах и собаках: именно их сердобольные белорусы зачастую запускают погреться и переночевать.
В министерстве объяснили, что данная норма прописана в ст. 16 Закона № 361-З «Об ответственном обращении с животными», принятого в 2024 году. Согласно ей, содержание котов, собак и других питомцев в подъездах, подвалах и других помещениях, которые относятся к вспомогательным, запрещено.
«Есть люди, которые желают добра животным — подкармливают и прячут их подвалах. Однако это не лучший способ помочь нашим братьям меньшим. Помните, когда вы запускаете животное в техническое помещение, то нарушаете белорусское законодательство», — предупредили в МинЖКХ.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что новые «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых домов», которые вступят в силу с 1 мая, также запрещают содержание безнадзорных и диких животных (в том числе птиц, рукокрылых и пресмыкающихся) во вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов.
Как тогда помочь животным?
Вместо того, чтобы оставлять котов и собак в подвалах, МинЖКХ предложило другой способ. По словам представителей ведомства, «один из лучших вариантов» — взять животное на передержку или приютить его насовсем. «Это не только спасёт жизнь питомца, но и подарит ему тепло и заботу, которое он так заслуживает», — подытожили там.