МинЖКХ запретило белорусам делать это в своих подвалах и на чердаках

Вместо того, чтобы оставлять котов и собак в подвалах, МинЖКХ предложило другой способ. По словам представителей ведомства, «один из лучших вариантов» — взять животное на передержку или приютить его насовсем. «Это не только спасёт жизнь питомца, но и подарит ему тепло и заботу, которое он так заслуживает», — подытожили там.