Бастрыкин вновь взял на контроль дело о переселении людей из дома в Таганроге

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Анатолий Бастрыкин вмешался в ситуацию с жителями многоквартирного дома в Таганроге, признанного аварийным. Глава ведомства поручил руководству регионального управления СК повторно инициировать уголовное преследование по факту ущемления прав граждан, оставшихся без жилья.
Проблемная ситуация возникла осенью 2024 года. Тогда в октябре здание, построенное в 1983 году, было официально признано непригодным для проживания из-за реальной опасности обрушения. Людей экстренно выселили и разместили во временном жилье. Однако, как следует из обращений пострадавших, до сих пор не все из них получили положенные компенсационные выплаты. Обращения жильцов в различные инстанции не помогли сдвинуть дело с мертвой точки.
Ранее по указанию Анатолия Бастрыкина следственные органы региона уже возбуждали уголовное дело. Однако прокурор города Таганрога отменил это решение. Попытки оспорить данное постановление в надзорном ведомстве успехом не увенчались.
В сложившейся ситуации глава СК России принял решение о повторном вмешательстве. Анатолий Бастрыкин дал указания исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ростовской области Максиму Шищенко. Перед следствием поставлена задача вновь возбудить уголовное дело и впоследствии представить доклад о его расследовании.
Реализация данного поручения находится под контролем в центральном аппарате Следственного комитета.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.