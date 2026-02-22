Разработанный в Новосибирске препарат от оспы обезьян передали Минздраву

Разработанный Новосибирским институтом органической химии (НИОХ) СО РАН совместно с центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» противооспенный препарат «НИОХ-14», который в том числе эффективен против оспы обезьян, передали Минздраву. Об этом пишет ТАСС.
— Мы выпустили партию и ее передали в Москву. Она хранится. Этот лекарственный препарат тоже очень хорошо работает против оспы обезьян. Решение о применении будет принимать Минздрав, — сообщила директор НИОХ Елена Багрянская.
По ее словам, препарат успешно прошел две стадии клинических испытаний. Лекарство предназначено для госпитального применения, свободная продажа не предполагается.