Названы самый дорогой и самый бюджетный туры на 23 февраля

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Самым дорогим туром на 23 февраля стала поездка из Москвы в Дубай — 9 дней для семьи из четырех человек обошлась более чем в 1,6 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в онлайн-магазине туров Travelata.
«Наиболее роскошным путешествием с захватом 23 февраля 2026 года стала поездка из Москвы в Дубай. Пара взрослых с двумя детьми проведет 9 ночей в пятизвездочном отеле, с завтраками и ужинами. За тур они заплатили 1 637 832 рубля», — выяснили в сервисе на основе собственной статистики.
В прошлом году наиболее дорогим был тур из Москвы на Мальдивы — 11 дней отдыха двоих взрослых с ребенком в 5-звездочном отеле обошлись в 1,47 миллиона рублей.
«Самой бюджетной в этом году с захватом 23 февраля стала поездка из Уфы в Санкт-Петербург. Один турист проведет 6 ночей в трехзвездочном отеле без питания», — добавили в Travelata.