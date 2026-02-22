Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самый дорогой и самый бюджетный туры на 23 февраля

Travelata: самым дорогим туром на 23 февраля стала поездка из Москвы в Дубай.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Самым дорогим туром на 23 февраля стала поездка из Москвы в Дубай — 9 дней для семьи из четырех человек обошлась более чем в 1,6 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в онлайн-магазине туров Travelata.

«Наиболее роскошным путешествием с захватом 23 февраля 2026 года стала поездка из Москвы в Дубай. Пара взрослых с двумя детьми проведет 9 ночей в пятизвездочном отеле, с завтраками и ужинами. За тур они заплатили 1 637 832 рубля», — выяснили в сервисе на основе собственной статистики.

В прошлом году наиболее дорогим был тур из Москвы на Мальдивы — 11 дней отдыха двоих взрослых с ребенком в 5-звездочном отеле обошлись в 1,47 миллиона рублей.

«Самой бюджетной в этом году с захватом 23 февраля стала поездка из Уфы в Санкт-Петербург. Один турист проведет 6 ночей в трехзвездочном отеле без питания», — добавили в Travelata.