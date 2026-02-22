Ричмонд
Прямые электрички начали курсировать между аэропортом Сочи и ФТ «Сириус»

В пути «Ласточки» будут делать две остановки.

Источник: Югополис

С 21 февраля в Сочи запустили новый железнодорожный маршрут. Между аэропортом и Имеретинским курортом начали курсировать электропоезда «Ласточка». В пути электрички будут останавливаться в Адлере и на станции Научный парк.

Из ФТ «Сириус» электропоезд будет отправляться два раза в день: в 14:12 (прибытие в аэропорт в 14:44) и в 18:37 (прибытие в аэропорт в 19:09).

Из аэропорта «Ласточки» будут отъезжать три раза в день: в 15:12 (прибытие в Сириус в 15:44), в 17:53 (прибытие в 18:27) и в 00:20 (прибытие в 00:53).