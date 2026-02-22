Джеки Чан поучаствовал в показательном номере чемпиона Олимпиады Шайдорова

Киноактёр Джеки Чан принял участие в показательном номере казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, который стал чемпионом Олимпийских игр в Италии в мужском одиночном катании.
Спортсмен заявил, что артист поздравил его с золотой медалью.
«Я сказал, что ему нужно обязательно посмотреть мой гала-номер. А потом мы договорились, чтобы он вышел в конце выступления», — уточнил олимпийский чемпион.
В рамках этого выступления фигурист предстал в образе По — главного героя анимационного фильма «Кунг-фу Панда».
Напомним, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с aif.ru отметил, что Шайдорова тренировал Алексей Урманов, наставником которого, в свою очередь, был Алексей Мишин. Телеведущий обратил внимание на преемственность поколений.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с aif.ru заявила, что Михаил Шайдоров достоин золотой медали. Она поздравила олимпийского чемпиона и Алексея Урманова с победой.