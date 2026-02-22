С 1 марта в России появится единая база данных о беременных

Вместе с датой и временем рождения малыша планируется фиксировать его пол, рост и вес, а также оценку по шкале Апгар — это экспресс-метод проверки состояния новорождённого в первую и пятую минуты жизни по пяти показателям: частоте сердцебиения, дыханию, мышечному тонусу, рефлексам и цвету кожи. Отдельно будут учитывать осложнения в перинатальном периоде и случаи врождённых аномалий, пороков развития или хромосомных нарушений у детей.