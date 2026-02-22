Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 марта в России появится единая база данных о беременных

В систему включат сведения о сроках постановки на учёт и применении ЭКО.

Источник: Клопс.ru

С 1 марта в федеральной системе здравоохранения начнёт работать регистр беременных. В его будут вносить данные о постановке женщин на учёт, процессе вынашивания плода, родах и состоянии грудничков. Об этом, ссылаясь на документ, пишет ТАСС в воскресенье, 22 февраля.

В базу включат дату постановки на учёт и срок на этот момент, информацию об использовании вспомогательных репродуктивных технологий (при наличии), сведения о критических акушерских состояниях и исходе беременности.

Вместе с датой и временем рождения малыша планируется фиксировать его пол, рост и вес, а также оценку по шкале Апгар — это экспресс-метод проверки состояния новорождённого в первую и пятую минуты жизни по пяти показателям: частоте сердцебиения, дыханию, мышечному тонусу, рефлексам и цвету кожи. Отдельно будут учитывать осложнения в перинатальном периоде и случаи врождённых аномалий, пороков развития или хромосомных нарушений у детей.

В документе отмечается, что система позволит анализировать долю женщин, вставших на учёт до 12 недель, количество доношенных родов и случаи диагностированных нарушений у детей после рождения.

Власти сообщали, что в реестр также планируют включать данные о пациентках с 12 видами заболеваний, включая онкологические болезни, патологии лёгких и сердца.