Губерниев оценил кандидатуру Вяльбе на пост главы объединённой федерации лыж

Президент Федерация лыжных гонок России Елена Вяльбе точно не станет главой объединённой федерации лыжных видов спорта. Об этом в интервью «ВсеПроСпорт» рассказал российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Источник: Life.ru

«Понятно, что Вяльбе её возглавлять не будет. Так что нужно найти человека, который будет авторитетным. Как Мазепин или Фрадков, к примеру. Но где такого найти? Есть третий — Губерниев, но на данный момент у меня так много работы и дел, что я, может быть, возглавлю эту федерацию, а может быть, и нет», — отметил комментатор.

Губерниев подчеркнул, что на пост главы объединённой федерации следует подобрать авторитетного человека. Он назвал несколько возможных кандидатов, включая себя. По его словам, окончательное решение о руководителе федерации пока не принято, и поиск подходящей кандидатуры продолжается.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал исторической серебряную олимпийскую медаль Никиты Филиппова в ски-альпинизме. По его словам, Филиппов подошёл к старту в оптимальном состоянии, справился с инвентарём и был готов как физически, так и психологически.

