Участок трассы Чита-Забайкалье закрыли из-за метели

Участок трассы «Чита-Забайкалье-госграница КНР» закрыли из-за погодных условий. Как сообщили в Госавтоинспекции края, из-за усиления ветра на отдельных участках дороги образовались снежные перемёты. Местами наблюдаются заносы транспортных средств и снижение видимости.
— Наряды ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения, готовы оперативно прийти на помощь, — поделились инспекторы.
Госавтоинспекция обращается к водителям с настоятельной рекомендацией быть предельно внимательными и осторожными. При движении необходимо строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.
Автомобилистам рекомендуют учитывать сложные погодные условия при планировании поездок и, по возможности, отказаться от дальних поездок до стабилизации обстановки. Также важно заранее убедиться в технической исправности транспортного средства.