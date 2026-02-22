Ричмонд
Участок трассы Чита-Забайкалье закрыли из-за метели

Снежные заносы появились из-за сильного ветра.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Участок трассы «Чита-Забайкалье-госграница КНР» закрыли из-за погодных условий. Как сообщили в Госавтоинспекции края, из-за усиления ветра на отдельных участках дороги образовались снежные перемёты. Местами наблюдаются заносы транспортных средств и снижение видимости.

— Наряды ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения, готовы оперативно прийти на помощь, — поделились инспекторы.

Госавтоинспекция обращается к водителям с настоятельной рекомендацией быть предельно внимательными и осторожными. При движении необходимо строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

Автомобилистам рекомендуют учитывать сложные погодные условия при планировании поездок и, по возможности, отказаться от дальних поездок до стабилизации обстановки. Также важно заранее убедиться в технической исправности транспортного средства.