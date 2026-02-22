Музейный квартал появится в центре Минска — вот где

Сейчас основные работы проводятся в здании на улице Ленина, 22. В перестроенном здании будут располагаться коллекционные залы, будут проводиться и экскурсии. Генеральный директор Национального художественного музея Ирина Матяс пояснила, что здание сохранит функции администрации. Так, на первом и втором этажах будут находиться экспозиции и небольшое хранилище.