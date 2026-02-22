Музейный квартал появится в центре Минска — вот где. Подробности сообщает телеграм-канал Мингорисполкома.
Музейный квартал будет создан на базе Национального художественного музея Беларуси. Четыре объединенных корпуса планируют соединить галереями-переходами. Речь идет про здания, расположенные на улицах Ленина, 20 и 22, Карла Маркса, 24 и Кирова, 25.
Сейчас основные работы проводятся в здании на улице Ленина, 22. В перестроенном здании будут располагаться коллекционные залы, будут проводиться и экскурсии. Генеральный директор Национального художественного музея Ирина Матяс пояснила, что здание сохранит функции администрации. Так, на первом и втором этажах будут находиться экспозиции и небольшое хранилище.
— Фонды пополняются, нужны места для хранения. Продумано много всего полезного: кабинеты, лекционный зал, изостудия, пространство для мастер-классов, — уточнила Матяс.
