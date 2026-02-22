В Омске ищут подрядчика, который построит зал единоборств

Региональный центр спортивной подготовки Омской области объявил конкурс по поиску подрядчика, который построит модульный зал единоборств. Объект планируют разместить на Левобережье.
Согласно конкурсной документации, новое спортивное сооружение появится на улице Ватутина, между Дворцом молодежи и парком 300-летия Омска. За работу подрядчику заказчик готов заплатить 158, 3 млн рублей, такова начальная цена контракта.
Одноэтажное здание спортзала смонтируют из сборно-разборных блоков, однако подрядчику все равно придется работать очень оперативно — модульный спортзал должен быть введен в эксплуатацию не позднее 15 декабря текущего года.
В здании будут предусмотрены женские и мужские раздевалки, санузлы и душевые, кабинет медика и другие административные помещения. Объект должен быть оборудован мебелью и необходимым инвентарем: спортивными снарядами, ковром для самбо, а также тренировочными манекенами.
