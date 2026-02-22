Участники «Своей игры» не смогли ответить на вопрос о Новосибирске

Участники телешоу «Своя игра» не смогли ответить на вопрос о Новосибирске. Вопрос для них звучал так: «Улица Сибстройпути в этом крупном городе претендует на звание самой короткой в России. Длина улицы около 40 метров». Но никто из тех, кто боролся за звание лучшего игрока, не смог дать правильный ответ. Об этом пишет VN.ru.