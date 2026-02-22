Участники «Своей игры» не смогли ответить на вопрос о Новосибирске

Участники телешоу «Своя игра» не смогли ответить на вопрос о Новосибирске. Вопрос для них звучал так: «Улица Сибстройпути в этом крупном городе претендует на звание самой короткой в России. Длина улицы около 40 метров». Но никто из тех, кто боролся за звание лучшего игрока, не смог дать правильный ответ. Об этом пишет VN.ru.
За звание лучшего игрока боролись «золотые мантии». Среди них: программист из Санкт-Петербурга Александр Либер и два москвича: переводчик Игорь Мокин и юрист Юрий Хашимов.
— Сегодня играют те, кто уже не раз доказывал, что он — лучший, — отметил ведущий Петр Кулешов.
Вопрос о Новосибирске прозвучал на пятой минуте шоу в рубрике «Где эта улица».
Кстати, самая короткая улица Сибстройпути находится на пересечении улиц Олеко Дундича с Новой Зарей в частном секторе Калининского района. На ней расположено всего три дома.