В России уничтожили почти 20 тонн свежих груш — их везли из Беларуси

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) сообщила об инциденте, который произошёл 19 февраля на территории Псковской области. Там пришлось уничтожить почти 20 тонн польских груш — их везли из Беларуси.

Источник: Россельхознадзор

В ведомстве объяснили: инспекторы Псковской таможни остановили автомобиль, который вёз груши из Беларуси. Оказалось, что их хотели доставить в Россию в обход фитосанитарных постов и без документов, подтверждающих происхождение и карантинное состояние фруктов.

Машину передали специалистам Россельхознадзора. При досмотре на складе временного хранения в кузове нашли 19,6 тонны свежих груш. На коробках были этикетки с указанием страны происхождения — Польша.

По факту нарушения возбудили административное дело. Всю партию «санкционки» уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже. Это сделали в рамках указа президента России о специальных экономических мерах, который действует в стране с 2015 года.

Ранее Smartpress.by писал, что Россельхознадзор ввёл режим усиленного лабораторного контроля в отношении двух белорусских производителей. Причиной стали выявленные несоответствия в продукции: это следует из указания, опубликованного на сайте ведомства.

В документе говорится, что статус отдельных предприятий в реестре Таможенного союза изменён на «усиленный лабораторный контроль» после первичного выявления нарушений требований безопасности.

В частности, у ОАО «Берёзовский мясоконсервный комбинат» в мясных консервах из говядины обнаружили кетопрофен. Это нестероидный противовоспалительный препарат, применение которого в пищевой продукции запрещено.

Ещё одно предприятие — ОАО «Волковысский мясокомбинат» — попало под усиленный контроль из-за выявления бактерий группы кишечной палочки в говядине.