Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Теплый атмосферный фронт принесет в воскресенье в Москву небольшой снег, температура в столице будет до минус 3 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня столичный регион окажется на пути теплого атмосферного фронта. Надвигаясь с запада, он постепенно закроет небо плотными облаками, усилит ветер и во второй половине дня принесет небольшой снег. Температура воздуха — минус 1 — минус 3 градуса, по области ожидается 0 — минус 5 градусов», — рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик уточнил, что ветер в столичном регионе юго-западный со скоростью 5−10 метров в секунду, порывистый.
«Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы», — подчеркнул Леус.
Он отметил, что в понедельник местами пройдет кратковременный снег, ночью температура воздуха опустится от минус 3 до минус 5 градусов, днем — от 0 до минус 2 градусов.