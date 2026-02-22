Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

«Сегодня столичный регион окажется на пути теплого атмосферного фронта. Надвигаясь с запада, он постепенно закроет небо плотными облаками, усилит ветер и во второй половине дня принесет небольшой снег. Температура воздуха — минус 1 — минус 3 градуса, по области ожидается 0 — минус 5 градусов», — рассказал Леус в своем Telegram-канале.