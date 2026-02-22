Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог рассказал, как распознать человека под влиянием мошенников

Нестик: человек под влиянием мошенников может перестать разговаривать с близкими.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Если человек попадёт под влияние мошенников, то вероятно, он перестанет разговаривать на какие-то чувствительные темы, разговоры с близкими будут затруднены, рассказал РИА Новости доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик.

«Скорее всего, он перестанет разговаривать на какие-то чувствительные темы, разговоры с близкими либо будут затруднены, ну скажем, для него будет трудно дозвониться, либо мы увидим, что человек в напряжении, что человек решает какую-то свою задачу», — сказал он в кулуарах Уральского форума кибербезопасности Банка России, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Нестика, в таких случаях очень важно не недооценивать влияние мошенников. «Нам может показаться, что человек поступает глупо, что человек очень поспешен. Но в его внутренней логике, если мы посмотрим на ситуацию его глазами, он спасает семью, он помогает избежать тюрьмы. Поэтому нужно с пониманием отнестись к тем чувствам, которые он испытывает», — уточнил Нестик.

Эксперт посоветовал поддержать человека и его самооценку. «То есть, помочь ему увидеть, что он контролирует ситуацию, что рядом те люди, с которыми он может все это обсудить», — заключил он.