Психолог рассказал, как распознать человека под влиянием мошенников

По словам Нестика, в таких случаях очень важно не недооценивать влияние мошенников. «Нам может показаться, что человек поступает глупо, что человек очень поспешен. Но в его внутренней логике, если мы посмотрим на ситуацию его глазами, он спасает семью, он помогает избежать тюрьмы. Поэтому нужно с пониманием отнестись к тем чувствам, которые он испытывает», — уточнил Нестик.