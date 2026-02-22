Психолог рассказал, как распознать человека под влиянием мошенников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Если человек попадёт под влияние мошенников, то вероятно, он перестанет разговаривать на какие-то чувствительные темы, разговоры с близкими будут затруднены, рассказал РИА Новости доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик.
«Скорее всего, он перестанет разговаривать на какие-то чувствительные темы, разговоры с близкими либо будут затруднены, ну скажем, для него будет трудно дозвониться, либо мы увидим, что человек в напряжении, что человек решает какую-то свою задачу», — сказал он в кулуарах Уральского форума кибербезопасности Банка России, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Нестика, в таких случаях очень важно не недооценивать влияние мошенников. «Нам может показаться, что человек поступает глупо, что человек очень поспешен. Но в его внутренней логике, если мы посмотрим на ситуацию его глазами, он спасает семью, он помогает избежать тюрьмы. Поэтому нужно с пониманием отнестись к тем чувствам, которые он испытывает», — уточнил Нестик.
Эксперт посоветовал поддержать человека и его самооценку. «То есть, помочь ему увидеть, что он контролирует ситуацию, что рядом те люди, с которыми он может все это обсудить», — заключил он.