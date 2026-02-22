Жители Иркутской области отправили бойцам СВО почти 40 тысяч посылок за три года

Только в 2024 году было отправлено 14 800 посылок, а в 2025 году — уже 16 800. Чтобы сделать отправление, нужно указать полное имя адресата, номер войсковой части и почтовый индекс. Еще одно важное требование — вес одной посылки не должен превышать 10 кг.