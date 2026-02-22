Ричмонд
Жители Иркутской области отправили бойцам СВО почти 40 тысяч посылок за три года

Только за 2025 год было отправлено 16800 посылок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Начиная с весны 2023 года жители Иркутской области отправили бойцам в зону СВО около 38 тысяч посылок. А учитывая текущий период, цифра стремительно близится к 40 тысячам. Об этом сообщили в областном правительстве.

— Все эти годы Иркутская область является лидером среди регионов Сибирского федерального округа по количеству отправлений, предназначенных для участников специальной военной операции, — поделились в пресс-службе.

Только в 2024 году было отправлено 14 800 посылок, а в 2025 году — уже 16 800. Чтобы сделать отправление, нужно указать полное имя адресата, номер войсковой части и почтовый индекс. Еще одно важное требование — вес одной посылки не должен превышать 10 кг.

Такие отправления проходят обработку в приоритетном порядке. Сначала их доставляют в Москву, а затем из логистического центра передают представителям Минобороны.