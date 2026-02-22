В МВД рассказали о «спектаклях» мошенников с десятками участников

После этого у гражданина появляются сообщения о входах в «Госуслуги» и попытках получения микрозаймов. Так аферисты убеждают человека, что все значимые сервисы уже взломаны, а его средства — почти украдены. И вслед за этим появляется «специалист техподдержки» или «представитель правоохранительных органов», который якобы решит проблему.