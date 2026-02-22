Ричмонд
Послы России и Беларуси поздравили казахстанцев с Масленицей

АЛМАТЫ, 22 фев — Sputnik. Послы России и Беларуси поздравили казахстанцев с Масленицей.

Источник: Sputnik

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин процитировал куплет из песни «Весна идет» и пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.

Посол Беларуси Алексей Богданов отметил, что в 2026 году представители разных конфессий держат пост в одно время:

«И священный месяц Рамазан, и православный пост Великий, и католический. И мы, находясь и работая, и вы, живя в Казахстане, в многонациональной, многорелигиозной стране, в этом году, как говорится, единым сердцем, единым умом очищаем свои души, думаем о верхнем (высоком — Sputnik) и стараемся привести себя, как говорится, в порядок».

Широкую Масленицу отмечают в Астане. На территории Свято-Успенского собора проходят народные гуляния: поедание блинов, игры, конкурсы и театральное представление.