Самая дорогая квартира в Беларуси продана в Минске — она стоит в шесть раз дороже самой дорогой квартиры в областном центре

Самая дорогая квартира в Беларуси продана в Минске, а в областях — в Бресте. Подробности в эфире «Первого информационного телеканала» озвучил председатель Государственного комитета по имуществу Виталий Невера.
— В прошлом году самая дорогая квартира была реализована в Минске, ее стоимость 1 миллион 200 тысяч долларов, — уточнил Виталий Невера.
Он добавил, что самая дорогая квартира из областных центров была продана в Бресте, ее стоимость составила 201 тысячу долларов. Глава Госкомимущества также обратил внимание, что за последнее время доходы белорусов выросли и требования к объектам недвижимости также немного изменились.
— Собственно говоря, можно констатировать тот факт, что, если такие сделки совершаются, значит, действительно у нас в стране достаточно спокойно, люди вкладывают деньги (в недвижимость. — Ред.) и понимают, что они завтра их не потеряют, — подчеркнул Невера.
Тем временем цены на жилье в новостройках Беларуси показали рост до 28% за год.
