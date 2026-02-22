Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самая дорогая квартира в Беларуси продана в Минске — она стоит в шесть раз дороже самой дорогой квартиры в областном центре

Самая дорогая квартира в Беларуси продана в Минске, а в областях — в Бресте.

Источник: Комсомольская правда

Самая дорогая квартира в Беларуси продана в Минске, а в областях — в Бресте. Подробности в эфире «Первого информационного телеканала» озвучил председатель Государственного комитета по имуществу Виталий Невера.

— В прошлом году самая дорогая квартира была реализована в Минске, ее стоимость 1 миллион 200 тысяч долларов, — уточнил Виталий Невера.

Он добавил, что самая дорогая квартира из областных центров была продана в Бресте, ее стоимость составила 201 тысячу долларов. Глава Госкомимущества также обратил внимание, что за последнее время доходы белорусов выросли и требования к объектам недвижимости также немного изменились.

— Собственно говоря, можно констатировать тот факт, что, если такие сделки совершаются, значит, действительно у нас в стране достаточно спокойно, люди вкладывают деньги (в недвижимость. — Ред.) и понимают, что они завтра их не потеряют, — подчеркнул Невера.

Тем временем цены на жилье в новостройках Беларуси показали рост до 28% за год.

Ранее мы писали, что музейный квартал появится в центре Минска — вот где.

Также мы собрали, что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье 22 февраля, когда говорят «Бог простит, и я прощаю».