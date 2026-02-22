Центр помощи пациентам с нарушениями сердечного ритма открыли в Актобе

Создание центра направлено на развитие специализированной помощи пациентам с нарушениями сердечного ритма. Аритмии остаются одной из наиболее распространённых причин обращения к кардиологу и могут приводить к серьёзным осложнениям, включая инсульт, сердечную недостаточность и внезапную сердечную смерть.