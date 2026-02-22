Омбудсман помог узбекистанцам взыскать свыше 6,2 млрд сумов компенсаций в 2025 году

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. По итогам деятельности Уполномоченного по правам человека в 2025 году гражданам Узбекистана было возвращено свыше 6,2 млрд сумов компенсаций, а также оказана значительная поддержка в защите их экономических и трудовых прав.