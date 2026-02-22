Ричмонд
РАН: на Солнце исчезли все пятна

Последний раз Солнце без единого пятна можно было увидеть 11 декабря 2021 года, сообщили ученые.

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Темные пятна не наблюдаются на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент на обращенной к Земле стороне Солнца. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей», — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Ученые уточнили, что солнечные пятна являются неотъемлемой частью звезды и обуславливаются ее магнитным полем. В местах наибольшей концентрации магнитных потоков образуются темные пятна, и их полное исчезновение случается только при крайне низкой активности.

«Последний раз Солнце без единого пятна можно было увидеть 11 декабря 2021 года, то есть более четырех лет назад», — добавили в лаборатории.