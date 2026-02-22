Ричмонд
В центре Кишинева гулять опасно: У Кафедрального собора бродячие собаки напали на мужчину — он отбивался снежками, а родители прикрывали собой детей

В момент инцидента рядом находились семьи с детьми [видео]

Источник: Комсомольская правда

Вчера сквере Кафедрального собора в Кишинёве бродячие собаки напали на работника муниципального предприятия «Spații Verzi». По словам очевидцев, животные окружили мужчину и громко лаяли. К счастью, обошлось без укусов — он отбивался снежками.

В момент инцидента рядом находились семьи с детьми: родители прикрывали их собой, стараясь держаться подальше от стаи.

Случай произошёл в самом центре столицы — в одном из самых посещаемых общественных пространств города. Ваня, ты где? — задает вопрос gagauznewsmd.

Напомним, что в Кишиневе 18 февраля на улице Четатя Албэ на девушку напала стая бродячих собак.

Пострадавшую срочно доставили в больницу с множественными ранениями нижних конечностей. Она была госпитализирована для оказания медицинской помощи.