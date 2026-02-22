Для проведения весенне-полевых работ хозяйствам Татарстана не хватает кадров

На фоне нехватки кадров Зяббаров призвал уже сейчас привлекать к сезонным работам студентов старших курсов, подчеркнув при этом, что без создания нормальных условий труда привлечь кадры в отрасль невозможно. Приемка готовности хозяйств к полевым работам пройдет с 23 по 27 марта.