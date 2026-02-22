Для проведения весенне-полевых работ хозяйствам Татарстана не хватает кадров

В Татарстане фиксируется ежегодный дефицит кадров для проведения весенне-полевых работ, до старта которых осталось менее двух месяцев. Об этом на республиканском совещании заявил глава Минсельхоза региона Марат Зяббаров.
По словам министра, ряд районов решает проблему через переподготовку собственных работников. Например, хозяйства Арского района на базе агроколледжа переобучили 15 человек на трактористов-машинистов. Такую же практику используют в Актанышском, Кукморском, Сабинском, Черемшанском и других районах.
На фоне нехватки кадров Зяббаров призвал уже сейчас привлекать к сезонным работам студентов старших курсов, подчеркнув при этом, что без создания нормальных условий труда привлечь кадры в отрасль невозможно. Приемка готовности хозяйств к полевым работам пройдет с 23 по 27 марта.