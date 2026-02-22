В Челябинске пресекли уличную торговлю опасной незамерзайкой

В полиции напоминают: покупать незамерзающую жидкость следует только в официальных точках продажи, где по требованию покупателя обязаны предъявить сертификат соответствия. Особое внимание стоит обращать на состав — использование метанола в таких жидкостях запрещено, так как он опасен для жизни и здоровья. Стихийная торговля зачастую предлагает именно такой нелегальный товар.