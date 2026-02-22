Министерство ЖКХ раскрыло, что запрещено делать белорусам в подвалах жилых домов

Министерство жилищно-коммунального хозяйства раскрыло, что запрещено делать белорусам в подвалах жилых домов.
В ведомстве обратили внимание, что некоторые белорусы подкармливают животных и прячут их в подвалах жилых домов, нарушая белорусское законодательство. Согласно статье 16 закона «Об ответственном обращении с животными» от 1 апреля 2024 года при обращении с животными не допускается их содержание в подвалах, подъездах, чердаках и других вспомогательных помещениях жилых домов.
В ЖКХ напомнили, что по новым санитарным нормам и правилам, которые вступят в силу с 1 мая 2026 года, будет установлен запрет на нахождение во вспомогательных помещениях многоквартирных домов бездомных и диких животных.
Также, согласно техническим нормативным правовым актам, проводятся мероприятия, связанные с поддержанием в удовлетворительном санитарном состоянии чердаков, подвалов, мест сброса пищевых отходов. В частности, туда закрыт доступ для бездомных животных.
