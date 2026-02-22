В Минске подросток обгорел на собственной кухне из-за газовой плиты. Подробности сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
В пятницу, 20 февраля, примерно в 19.35 в МЧС поступила информация о госпитализации с ожогами подростка 2011 года рождения. Выяснилось, что на несовершеннолетнем загорелась одежда в момент приготовления еды на газовой плите в квартире дома, расположенного на проспекте Рокоссовского.
В ведомстве уточнили, что причиной пожара является нарушение правил эксплуатации газовых приборов и агрегатов.
