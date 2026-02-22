В Москве установлен новый суточный рекорд высоты снега

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в результате прошедших аномальных снегопадов 20 февраля высота снега в Москве составила 68 сантиметров, побив рекорд этого дня в 64 сантиметра от 1966 года. А 21 февраля был обновлен рекорд в 64 сантиметра от того же года, высота сугробов в 2026 году в столице составила 70 сантиметров.