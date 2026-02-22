Гигантские очереди выстроились у входа в Эрмитаж в день бесплатного посещения

Напомним, Государственный Эрмитаж подготовил обширную программу ко Дню защитника Отечества: 21 февраля в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца с большим успехом прошёл концерт «Музыка русского парада». Духовой оркестр Санкт-Петербургского музыкального училища имени Мусоргского под управлением Яниса Барташевича исполнил военные марши и вальсы разных исторических периодов. А сегодня, 22 февраля, у петербуржцев и гостей города есть уникальная возможность бесплатно посетить не только Главный музейный комплекс, но и Главный штаб, Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I.