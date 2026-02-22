В МВД описали общую схему работы мошеннических кол-центров

Третий шаг — резкая смена тона. Появляются сообщения о входе на «Госуслуги», оформлении доверенностей, о попытках получения микрозаймов. Жертву убеждают, что все значимые сервисы уже взломаны, а его средства почти украдены. После этого появляется тот, кто якобы поможет решить проблему. Злоумышленник может представиться сотрудником казначейства, специалистом техподдержки или правоохранительных органов. «Гражданин звонит сам по предложенному номеру, полагая, что действует правильно. Ему обещают помощь, но одновременно повышают уровень угрозы. Сообщают, что средства якобы уже направлены в террористические организации и возможно возбуждение уголовного дела. Давление строится на страхе ответственности и желании доказать свою невиновность», — добавили в УБК.