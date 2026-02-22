Власти сказали, людям каких профессий проще найти работу в Минске. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
В комитете по труду, занятости и социальной защите отметили, что основная потребность в кадрах сосредоточена в шести сферах. Это торговля (24%), промышленность (17%), строительство (11%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (8%), а также транспорт (8%) и образование (7%).
В организациях торговли и общественного питания наиболее востребованы кухонные рабочие, официанты, продавцы, контролеры-кассиры, повара, члены бригад объектов быстрого обслуживания. Что касается промышленности, то ищут слесарей механосборочных работ, комплектовщиков, электромонтеров, фрезеровщиков, укладчиков-упаковщиков.
В строительстве востребованы монтажники строительных конструкций, плотники, столяры, штукатуры, электрогазосварщики, а также бетонщики, каменщики, маляры. В сфере транспорта ищут погрузчиков, водителей автомобилей, монтеров путей, трактористов, слесарей по ремонту авто и слесарей по ремонту подвижного состава. В сфере ЖКХ наиболее востребованными являются дворники, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, уборщики территорий и так далее.
«Из числа специалистов востребованы медицинские работники: медицинские сестры, врачи-специалисты, фельдшеры. Работники в сфере образования и культуры — воспитатели, социальные педагоги, педагоги-организаторы, преподаватели, учителя, библиотекари», — обратили внимание в Мингорисполкоме.
В ведомстве добавили, что также Минску нужны специалисты в области финансов (экономисты, специалисты по оказанию розничных банковских услуг, бухгалтеры). Ищут в белорусской столице инженеров-технологов, инженеров-программистов, инженеров-конструкторов. Востребованы и специалисты по работе с клиентами, по продажам, по маркетингу и так далее.
Ранее Минтруда анонсировало новый закон, связанный с пособиями и работой для женщин.
Тем временем известная белорусский депутат и спортсменка во второй раз стала мамой.
Также мы собрали, что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье 22 февраля, когда говорят «Бог простит, и я прощаю».