Игорь Кобзев: режим ЧС регионального уровня продолжает действовать в Бодайбо

22 февраля губернатор Иркутской области прилел в Бодайбо и проверил, как продвигаются восстановительные работы. Об этом сообщили в региональном правительстве. Стоит отметить, что во все жилые дома дали отопления. При этом режим ЧС регионального уровня продолжает действовать. Первый этап работ — подача тепла — практически завершён.
— Приступаем ко второму этапу — восстановление канализации. Кроме отогрева, предстоит восстановить работоспособность коллекторов, трубопроводов. Третий этап — подача питьевой воды совместно со специалистами Роспотребнадзора. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в Бодайбо продолжает действовать, — рассказал Игорь Кобзев.
Игорь Кобзев осмотрел места ремонтов и провёл встречу с жителями, которые поднимали вопросы не только восстановления сетей, но и переселения из аварийного жилья, капремонта и безопасности дорог.