Игорь Кобзев: режим ЧС регионального уровня продолжает действовать в Бодайбо

22 февраля губернатор Иркутской области прилел в Бодайбо и проверил, как продвигаются восстановительные работы. Об этом сообщили в региональном правительстве. Стоит отметить, что во все жилые дома дали отопления. При этом режим ЧС регионального уровня продолжает действовать. Первый этап работ — подача тепла — практически завершён.